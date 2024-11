Simula furto e rivende mobili che gli erano stati affidati, denunciato 68enne

Agenti del commissariato di Pachino (Siracusa) hanno denunciato un 68enne per furto e simulazione di reato. L’uomo aveva affittato il proprio deposito per custodire dei mobili di proprietà di un’altra persona, in particolare una cucina componibile del valore di oltre 16mila euro. All’insaputa del proprietario, però, il pensionato ha venduto i mobili a ignari acquirenti, simulandone il furto.