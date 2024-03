Mandorlo in Fiore 2024, ultimo atto: ecco lo spettacolo finale 

In corso lo spettacolo finale della 76ª edizione del Mandorlo in Fiore. Nella splendida cornice della Valle dei Templi di Agrigento si esibiscono per l’ultima volta tutti i gruppi internazionali partecipanti in attesa dell’assegnazione del Tempio d’oro. Quest’anno, a differenza delle scorse edizioni, a decretare il gruppo vincitore sarà il pubblico presente.

Segui in diretta lo spettacolo conclusivo https://fb.watch/qSL5KU9eXS/