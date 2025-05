A Grotte l’8° raduno di minivolley Herbessus

Grande festa per i giovani appassionati di pallavolo che domani, presso il campetto polivalente Francesca Morvillo di Grotte, si sfideranno nell’8ª edizione del raduno di minivolley Herbessus, un evento che celebra lo sport e il divertimento dei più piccoli.

L’iniziativa, organizzata dall’ACSD New Star in collaborazione con il comune di Grotte e il Centro Regionale Sportivo Libertas Sicilia, ente di promozione sportiva riconosciuto dal Coni, prenderà il via alle ore 9. Con la supervisione tecnica di Salvatore Rizzo e la presenza del locale assessore alla Cultura, Sport, Spettacolo e Pubblica Istruzione, Anna Maria Todaro, i giovani pallavolisti e pallavoliste avranno l’opportunità di sfidarsi in un torneo che, giunto alla sua ottava edizione, continua a essere un appuntamento imperdibile per i giovanissimi ma già appassionati di questo sport.

Un’occasione speciale per favorire la socializzazione, promuovere i valori dello sport e far vivere ai bambini un’esperienza indimenticabile.