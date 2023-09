Akragas, Morimoto alla Gazzetta: “Quel gol a Buffon e spero di incontrare Baggio”

Uno dei colpi di mercato più suggestivi è sicuramente quello messo a segno dall’Akragas che ha riportato in Italia, a distanza di dieci anni dall’ultima apparizione, l’attaccante giapponese Takayuki Morimoto. Il centravanti arriva ad Agrigento dopo diverse esperienze. La più significativa è sicuramente quella vissuta a Catania quando i rossoblù militavano in Serie A. L’esordio nella massima categoria, con il primo gol, il 28 gennaio 2007 in Atalanta-Catania.

Morimoto, ribattezzato intanto “Maremoto”, si racconta in un’intervista alla Gazzetta dello Sport: “Sono tornato a casa, era il mio sogno. Questo Paese mi mancava tantissimo.” Poi ricorda il gol segnato a Gigi Buffon in un Catania-Juve l’8 febbraio 2008 e la marcatura messa a segno nel derby con il Palermo: “È uno dei gol a cui sono più affezionato, ma tutti ricordano quello di Beppe. Li faceva pure in allenamento. Era fortissimo, non fu un caso. Il sogno di Morimoto è però quello di incontrare il suo idolo, Roberto Baggio: “È un sogno che vorrei finalmente si avverasse”.