Sconfitta a Marineo per l’Unitas Sciacca

Sconfitta per l’Unitas Sciacca, guidata da Angelo Galfano, battuta 2-0, a Marineo, dall’Oratorio San Ciro e Giorgio.Le reti tutte nella parte finale dell’incontro, in quella fase avanzata della ripresa in cui lo Sciacca anche nelle partite casalinghe ha mostrato un calo nella prestazione in campo. L’Oratorio San Ciro e Giorgio è andato in rete al 71′ con Vinicius e all’80’ con Maggio.La sconfitta lascia l’Unitas Sciacca a 16 punti in classifica, a 5 lunghezze dall’Atletich Palermo.