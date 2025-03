Castrum Favara corsaro a Locri

La Castrum Favara conquista tre punti preziosi superando il Locri 0-1 al “Macrì”. Ancora una volta decisivo Mattia Palma, che dopo la doppietta dell’andata si ripete segnando il suo sesto gol stagionale, confermandosi miglior marcatore della squadra.

Il vantaggio arriva al 30’ su una splendida triangolazione che libera Palma davanti alla porta. Il Favara sfiora il raddoppio con Mal e Palermo, mentre il Locri si vede annullare un gol per fuorigioco. Apprensione per De Min, costretto a lasciare il campo per un problema al ginocchio.

Nella ripresa il risultato non cambia, e al triplice fischio la squadra di Infantino festeggia una vittoria fondamentale. Ora testa alla prossima sfida in casa contro il Pompei, occasione per allungare la striscia positiva.