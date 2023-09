Esordio nel campionato di C2 per l’Agrigento Futsal: sfida al Next Level

Al via la nuova stagione del campionato di Serie C2 calcio a cinque. L’Agrigento Futsal, dopo aver conquistato la salvezza lo scorso anno, fa il suo esordio nel girone C. Gli agrigentini sfideranno questo pomeriggio, alle ore 16 presso il PalaMoncada di Porto Empedocle, l’Asd Next Level nella gara valida per la prima giornata di campionato. Il match sarà trasmesso in diretta sulla pagina Facebook dell’Agrigento Futsal.

La società dell’Agrigento Futsal, guidata dal presidente Giovanni Palazzotto e da vicepresidente Gerlando Palillo, ha confermato gran parte dell’ossatura della passata stagione inserendo qualche nuovo innesto. La guida tecnica è stata affidata nuovamente all’allenatore Giuseppe La Mendola che sarà coadiuvato dal vice Daniele La Mendola. Questi i convocati per la prima giornata di campionato: Samuele Matina; Pietro Giovannelli; Andrea Franco K; Andrea Sciarrabba; Marcello Catanese VK; Angelo Sanzo; Riccardo Cappello; Giorgio Zambito; Daniel Danile; Paolo Spampinato; Dario Paci; Fabio Lo Santo.

L’Agrigento Futsal è stato inserito nel Girone C del campionato di Serie C2 composto da 12 squadre: Arcobaleno, Argyrium, Caltanissetta Soccer, Fulgentissima, Canicattì, Acireale Futsal, Next Level, Nicosia Futsal, Pedara, San Nicolò, Polisportiva Nicosia.

L’ORGANIGRAMMA DELL’AGRIGENTO FUTSAL

Presidente: Giovanni Palazzotto; Vice Presidente: Gerlando Palillo; Dirigente Accompagnatore: Gabriele Di Marco e Carlo Chessari; Mental Coach: Alessandro Donato; Allenatore: Giuseppe La Mendola;Vice Allenatore:Daniele La Mendola; Preparatore dei portieri:Fabio Lo Santo ;Preparatore atletico: Francesco Basile; Portieri: Samuele Matina, Gabriele Accurso Tagano, Pietro Giovannelli; Centrali: Andrea Franco, Andrea Sciarrabba ;Laterali: Marcello catanese, Angelo Sanzo, Dario Paci, Ernesto Natalello, Giorgio Sodano, Riccardo Cappello, Giorgio Zambito; Pivot: Alessandro Casella, Mirko Franco, Paolo Spampinato, Daniel Danile.