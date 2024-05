Karate, due giovani allievi della Kia Body Line di Palma di Montechiaro verso le nazionali a Roma

Ancora una volta il Maestro Gioaccino Caizzi della Kia Body Line Palma di Montechiaro porta a casa risultati importanti piazzando due dei suoi atleti per Roma. Al palazzetto sportivo di Caltagirone domenica si è svolta la gara fase regionale per le nazionali; su duecento iscritti, in finale hanno conquistato il podio Simona Greco (1º posto) nella specialità katà esordienti femminili e Nicolò Cammalleri (2º posto) katà esordienti maschili. “E’ stata una bellissima competizione i due atleti si sono classificati per le finali a Roma a rappresentare la Sicilia e il nostro paese è stato premiato salendo pure sul podio. Un grazie va ai genitori per la fiducia dataci e per la collaborazione”, si legge nella nota a firma di Graziella Schembri.