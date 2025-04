Irregolarità su imbarcazione straniera, scatta il fermo

Un’unità portarinfuse battente bandiera estera è stata sottoposta a provvedimento di fermo nel porto di Pozzallo, a seguito di una prolungata e articolata attività ispettiva condotta dal nucleo Port State Control (Psc) della Capitaneria di porto. L’ispezione, svolta nell’ambito del memorandum di Parigi sul controllo dello Stato di approdo, ha rilevato un quadro complessivo di gravi carenze: in totale sono state riscontrate 19 non conformità, 9 delle quali tali da giustificare la detenzione immediata dell’unità.

Le principali criticità hanno riguardato l’inadeguatezza dei dispositivi antincendio, la scarsa preparazione del personale di bordo e condizioni di vita e lavoro non in linea con gli standard previsti dalle convenzioni internazionali. Il provvedimento resterà in vigore fino alla completa risoluzione delle anomalie evidenziate e alla successiva verifica da parte dell’autorità marittima.