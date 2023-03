Mancini convoca l’oriundo Retegui, in Nazionale grazie al nonno di Canicattì 

Mateo Retegui, attaccante argentino col passaporto italiano, è stato convocato dal commissario tecnico Roberto Mancini per i prossimi impegni della Nazionale contro Inghilterra e Malta validi per le qualificazioni ai prossimi Europei, competizione di cui l’Italia è detentrice. Retegui, 23 anni, è la vera sorpresa della lista voluta dal Mancio. Il giovane centravanti, nato in Argentina, ha potuto rispondere alla convocazione grazie al doppio passaporto.

Il nonno materno, come svelato dal padre-agente, è Angelo Dimarco, originario di Canicattì, in provincia di Agrigento. Retegui da due anni sta facendo vedere buone cose nella massima serie del campionato argentino dove milita nel Tigre. Adesso non resta che vederlo scendere in campo, anche grazie alla vera e propria emergenza nel reparto offensivo, nelle gare contro Inghilterra e Malta il 23 e 26 marzo.