Scherma, Siria Mantegna oggi ai Campionati Nazionali Universitari primaverili 2023

Siria Mantegna, schermidrice della Discobolo e sciabolatrice di interesse nazionale medaglia d’oro a squadre con la Nazionale in una prova di Coppa del mondo Under 20, oggi sarà in pedana ai Campionati Nazionali Universitari primaverili 2023, organizzati dal CUS Camerino, in programma negli impianti sportivi di Camerino e nell’alta valle del Chienti e del Potenza.

Quella di quest’anno sarà la 76esima edizione dei CNU primaverili dove, come ogni anno, i migliori studenti-atleti d’Italia si sfideranno nelle varie discipline sportive previste.