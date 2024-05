Unitas Sciacca Calcio, si dimette il Presidente Bentivegna

Pasquale Bentivegna si è dimesso da presidente dell’Unitas Sciacca. La decisione al termine di una delle riunioni dei soci con cui si sta programmando la prossima stagione sportiva. “In società non avevamo tutti lo stesso obiettivo – dice Bentivegna – ed allora ho capito che è arrivato il momento di fermarsi. L’unità di intenti ha aggiunto – è imprescindibile per poter portare avanti un progetto ambizioso”.

Ecco il testo integrale della sua lettera di dimissioni:

Poco meno di un anno fa, per amore dello Sciacca e di questa società, ho accettato la nomina di Presidente dell’Unitas Sciacca. L’ho fatto con passione e con un pizzico di follia. L’ho fatto, da sempre, con la voglia e l’obiettivo di far tornare lo Sciacca in serie D, per poi costruire qualcosa di ancora più grande.

Insieme agli altri soci, abbiamo iniziato fin da subito ad allargare il progetto Unitas ad altri sponsor ed imprenditori siciliani. È stato un anno difficile, ma con tanti sacrifici siamo riusciti a superare tutte le avversità. Purtroppo, però, evidentemente, in società non avevamo tutti lo stesso obiettivo.

Ed allora ho capito che è arrivato il momento di fermarsi. Nonostante gli enormi sforzi compiuti ed un grande lavoro di progettazione che stavamo concretizzando per il futuro, l’insofferenza di alcuni soci e gli ostacoli da loro posti alla nostra ambizione di portare lo Sciacca in categorie superiori, mi hanno portato alla scelte di consegnare all’assemblea le mie irrevocabili dimissioni da Presidente. Reputo l’unità di intenti imprescindibile per poter portare avanti un progetto ambizioso. Ringrazio i soci che mi sono stati sempre vicino, ma soprattutto ringrazio la città ed i tifosi che ci hanno sempre sostenuto. A chi mi succederà auguro ogni bene, perché l’Unitas Sciacca è patrimonio di tutti i saccensi!