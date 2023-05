ROMA (ITALPRESS) – Dieci giorni fa, in diverse città italiane, si sono tenute le elezioni amministrative per l’elezione dei nuovi sindaci e la prossima domenica, dove previsti, si terranno i turni di ballottaggio. In alcune situazioni si sono verificati scenari con coalizioni spaccate e diversi candidati appartenenti alla stessa area politica a confrontarsi uno contro […]