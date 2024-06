ROMA (ITALPRESS) – “Quando parliamo di democrazia spesso parliamo di grandi idee come la libertà e la ricerca della felicità. Ciò di cui non parliamo abbastanza è quanto sia difficile. La democrazia chiede di non essere egoisti, aiutare gli altri, dobbiamo credere che siamo parte di qualcosa più grande di noi stessi. Quindi la democrazia […]