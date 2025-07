Jonathan è stato ritrovato, sta bene e sta per tornare a Porto Empedocle

E’ stato ritrovato dai Carabinieri Jonathan Insalaco, il quindicenne che aveva fatto perdere le sue tracce da Porto Empedocle. Il ragazzino sta bene ed è stato rintracciato dai militari dell’Arma a Delia, nel nisseno. Jonathan sta per essere accompagnato dai suoi genitori.

Sono state ore di apprensione per il giovane che non aveva fatto rientro a casa. I genitori, preoccupati, avevano avvisato i carabinieri che insieme alla Polizia per tutta la mattinata hanno setacciato i luoghi frequentati abitualmente dal ragazzino.

L’intera città, compreso il primo cittadino Calogero Martello, si erano monitorati con il passaparola sui social.