ROMA (ITALPRESS) – “Noi abbiamo candidati unitari in tutto il paese, siamo sempre stati uniti, il centrodestra come si è presentato unito alle elezioni politiche così si presenta alle elezioni amministrative”. Lo ha detto il vicepremier e ministro degli Esteri, Antonio Tajani, a margine della conferenza stampa di presentazione di Francesco Rocca, candidato del centrodestra alla presidenza della Regione Lazio.“Il partito unico? E’ una prospettiva, bisognerà confrontarsi con gli alleati – ha aggiunto Tajani -. Berlusconi ha lanciato questa idea, ci lavoriamo. Intanto in questa campagna elettorale ognuno correrà con il proprio simbolo e Forza Italia sarà protagonista nella campagna elettorale sia del Lazio sia della Lombardia”.

