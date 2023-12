ROMA (ITALPRESS) – L’ex presidente della Commissione Europea Jacques Delors, considerato uno dei padri dell’euro, è morto all’età di 98 anni.Delors ha guidato la Commissione Ue dal gennaio 1985 al gennaio 1995, in tre mandati consecutivi. Finora è l’unico caso di presidente in carica per tre mandati di fila.Durante la sua presidenza venne istituito il […]