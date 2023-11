Elezioni, 13 e 14 dicembre la prima simulazione di voto online

ROMA (ITALPRESS) – Il 13 e 14 dicembre 2023 sarà realizzata la prima simulazione di voto online per consultazioni elettorali. L’iniziativa, non collegata ad alcun evento elettorale reale, coinvolgerà gli italiani residenti all’estero in alcune circoscrizioni consolari di Paesi dell’Unione Europea.La simulazione, finanziata grazie a un Fondo istituito dalla legge di bilancio 2020, si svolgerà […]