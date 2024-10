ROMA (ITALPRESS) – “Reading Lolita in Tehran”, firmato dal regista Eran Riklis e tratto dal best seller del 2003 di Azar Nafisi, è il film vincitore del “Premio del Pubblico FS”, assegnato oggi alla Festa del Cinema di Roma. La pellicola è stata la più votata dagli spettatori tra 18 film in gara al Concorso […]