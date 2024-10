VENEZIA (ITALPRESS) – Seconda vittoria consecutiva per l’Atalanta in campionato, i nerazzurri s’impongono 2-0 in casa del Venezia grazie alle reti di Pasalic e Retegui. Quarto successo in Serie A per i bergamaschi ora al quarto posto a pari merito con Lazio, Fiorentina e Udinese (13 punti). Situazione complicata in casa dei veneti, inchiodati a […]