ROMA (ITALPRESS) “Tre giorni fa abbiamo presentato il nuovo Pnrr, dopo aver rivisto alcune priorità, non era impossibile rinegoziare il piano, impossibile è la parola che usano quelli che non hanno coraggio”. Lo ha detto il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, in occasione della firma dell’accordo per la Coesione tra il governo e la Regione […]