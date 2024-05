NIAF e Italpress siglano una partnership triennale

WASHINGTON (STATI UNITI) (ITALPRESS) – La National Italian American Foundation (NIAF) e Italpress, una delle principali agenzie di stampa multimediali italiane, hanno siglato una partnership triennale per promuovere le attività transnazionali della National Italian American Foundation di interesse per i lettori italiani. Nell’ambito dell’accordo, NIAF e Italpress lanciano il NIAF Italpress Internship in Journalism, offrendo […]