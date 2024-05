ROMA (ITALPRESS) – Le condizioni di salute del ministro della Difesa Guido Crosetto sono in continuo miglioramento. Sebbene il quadro clinico e gli esami effettuati in corso non destino alcuna preoccupazione – si legge in una nota -, il ministro rimarrà ancora qualche giorno in ospedale, solo per ragioni di precauzione. Il team medico ha, […]