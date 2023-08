TERAMO (ITALPRESS) – I carabinieri di Teramo hanno denunciato 186 persone ritenute presunte responsabili di indebita percezione del reddito di cittadinanza, per un danno complessivo nei confronti dell’erario di oltre un milione di euro. Le più comuni false dichiarazioni riguardano per la maggior parte degli stranieri (147 su 186, ndr), che non risiedono in Italia […]