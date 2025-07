Parole, racconti e visioni, a Villa Romana torna “Iddi, Voci itineranti”

Dopo il successo del primo incontro, torna “IDDI – Voci Itineranti”, il format culturale che mette al centro le parole, i racconti e le visioni degli autori emergenti siciliani.

Il secondo appuntamento è in programma lunedì 28 luglio alle ore 18:30, nella straordinaria cornice della Villa Romana di Realmonte, all’interno del Parco Archeologico della Valle dei Templi.

Protagonisti dell’incontro saranno tre voci diverse ma complementari, unite dal desiderio di raccontare la Sicilia di oggi attraverso storie, inchieste e visioni letterarie: Salvo Di Caro, autore narese, direttore artistico della rassegna AgrigentoNoir, vincitore del Premio Alessio Di Giovanni 2020, finalista ai festival GialloGarda ed EtnaBook; Roberto Mandracchia, scrittore ironico e visionario, autore di Don Chisciotte in Sicilia e L’implosivo, torna ad Agrigento per accompagnare il pubblico tra le pieghe di un’esistenza sabotata; Gero Tedesco, giornalista del Giornale di Sicilia, direttore del periodico Fuoririga e del Pace Fest di Caltabellotta, da anni impegnato nella narrazione civile dei più importanti processi di mafia dell’Agrigentino. È coautore del libro Addio Mafia e nel 2017 ha portato la sua esperienza giornalistica fino a Kampala, in Uganda, in incontri dedicati alla libertà di stampa.

A fare da cornice all’evento, non solo la bellezza storica e paesaggistica del sito archeologico, ma anche la presenza di: Il Mercante di Libri, con i volumi degli autori protagonisti; Una degustazione di vini a cura dell’azienda Baglio Pileri, sponsor dell’iniziativa.

Il format IDDI, termine siciliano che significa “LORO”, nasce dalla collaborazione tra le associazioni Fuoririga e MariTerra, ed è inserito all’interno del cartellone di eventi estivi Mosaic Summer promosso dal Parco Archeologico della Valle dei Templi e da Agrigento Capitale Italiana della Cultura 2025.