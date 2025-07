Maxi incidente all’ingresso di Porto Empedocle, ferite due bambine e sei persone in ospedale 

Violento incidente stradale nella notte lungo la strada statale 115, nei pressi dell’Hotel dei Pini a Porto Empedocle. A scontrarsi – per cause in fase di accertamento – tre auto. Una di queste, dopo l’ impatto, si è ribaltata su un fianco.

Il bilancio è di sei feriti, tra questi anche due bambine con traumi importanti. Una bambina di 10 anni è rimasta incastrata tra le lamiere dell’auto ed è stato necessario l’intervento dei Vigili del fuoco per tirarla fuori.

Sul posto sono intervenute le squadre dei Vigili del fuoco e tre ambulanze 118 e Gise che hanno trasferito tutti e sei feriti all’ospedale San Giovanni di Dio per le cure necessarie. Ad occuparsi dei rilievi i carabinieri della sezione Radiomobile di Agrigento e in ausilio una voltante della polizia.