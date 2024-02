ROMA (ITALPRESS) – “Nel centrodestra non c’è nessuna crisi, andremo avanti fino a fine legislatura”. Così il segetario nazionale di Forza Italia, Antonio Tajani, nel suo intervento al congresso del partito. “Forza Italia è e vuole essere protagonista del Partito popolare europeo. Non esiste altra forza politica per cui l’Europa e l’Occidente siano così essenziali […]