ROMA (ITALPRESS) – “Dobbiamo lavorare per raggiungere un cessate il fuoco e per una pace giusta, che non può essere una sconfitta dell’Ucraina”. Così il vicepremier e ministro degli Esteri, Antonio Tajani, ospite a Ping Pong su Rai Radio1. “Bisogna lavorare con gli Stati uniti e l’Europa, l’Italia farà la sua parte – ha detto […]