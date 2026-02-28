Bivona

Aggredisce e costringe la madre a dargli i soldi, arrestato 

In carcere un uomo di Bivona con le accuse di maltrattamenti in famiglia ed estorsione ai danni della madre

Pubblicato 2 ore fa
Da Redazione

Avrebbe in più occasioni ingiuriato, offeso e aggredito fisicamente la madre costringendola anche ad elargire somme di denaro nonché a lasciargli la disponibilità dell’abitazione. I carabinieri di Bivona hanno arrestato un uomo residente nel piccolo paese dell’agrigentino con l’accusa di maltrattamenti ed estorsione.

A firmare il provvedimento è stato il gip del tribunale di Sciacca su richiesta della procura della Repubblica. Secondo quanto ricostruito, l’uomo avrebbe maltrattato la madre ponendo in essere una serie di atti di vessazione e violenza fisica reiterati tali da cagionarle sofferenza, privazione, umiliazione e disagio.

