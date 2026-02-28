Sequestrati cellulari e droga nel carcere di Agrigento, aperta inchiesta 

Operazione della polizia penitenziaria nel carcere “Pasquale di Lorenzo” di Agrigento. Gli agenti hanno rinvenuto e sequestrato un carico di droga e alcuni micro-cellulari.

I dispositivi, così come lo stupefacente, erano nascosti all’interno di un pacco che, probabilmente, è stato fatto entrare nella struttura penitenziaria attraverso un drone. Al momento non è ancora chiaro a chi fosse destinato il pacco. La procura di Agrigento ha aperto un’inchiesta per fare luce sul ritrovamento.