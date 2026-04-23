Aica, manutenzione rete idriche nell’agrigentino: più di 50 interventi in corso

L’Azienda Idrica Comuni Agrigentini prosegue senza sosta le attività di manutenzione ordinaria e straordinaria sulle reti idriche del territorio provinciale. Sono complessivamente più di cinquanta gli interventi attualmente in corso, distribuiti tra i principali centri e i Comuni più piccoli, con l’obiettivo di migliorare l’efficienza del servizio e ridurre le perdite idriche.

Nei quattro centri più grandi – Agrigento, Canicattì, Sciacca e Licata – le squadre tecniche di AICA sono impegnate in lavori di sostituzione di tratti di condotta, riparazioni urgenti, potenziamento delle reti di distribuzione e interventi di manutenzione programmata. Parallelamente, si lavora a ritmo serrato anche in numerosi altri centri dell’Agrigentino, dove si stanno eseguendo interventi mirati per contenere le perdite e migliorare la qualità del servizio idrico. Solo la settimana scorsa sono stati completati ben 104 interventi in 17 Comuni.

“Il nostro impegno è costante, stiamo intervenendo con determinazione – dichiarano i vertici di AICA – su una rete che da molti anni soffre di carenze strutturali, con l’obiettivo di garantire ai cittadini un servizio sempre più efficiente, sostenibile e continuo. Ogni intervento è un passo avanti verso una gestione moderna e responsabile della risorsa idrica”.

I lavori proseguiranno quotidianamente, con ulteriori cantieri in apertura in diversi Comuni della provincia. L’azienda invita i cittadini alla comprensione per eventuali disagi temporanei, assicurando che ogni intervento è finalizzato al miglioramento complessivo del servizio idrico integrato.

Elenco dei lavori completati la scorsa settimana

Nel Comune di Agrigento, nel periodo compreso tra il 13 e il 19 aprile 2026, sono stati eseguiti numerosi interventi di riparazione della rete idrica in via Pona 21, via F.lli Cairoli, via Manzoni 11, viale della Vittoria antistante “Capotavola”, cortile Croce 6, via Belvedere 187, via Fiume Verdura e viale Leonardo Sciascia antistante il Palacongressi. Le squadre tecniche hanno inoltre riparato il collettore fognario in via Nettuno e via Caratozzolo. Particolarmente intensa l’attività di espurgo, che ha interessato via Caduti per la Resistenza 20, via Polibio 1, via Mazzini 31, piazza San Giuseppe a Montaperto, via Riggio 91, piazza Fontanelle 5, via Gaglio, via Caratozzolo con due interventi, viale Leonardo Sciascia con due interventi, via Lombardia, via Sardegna, lungomare Falcone Borsellino, via Nettuno e via Ignazio Paternò.

Ad Aragona, nello stesso periodo, gli operai di AICA hanno effettuato riparazioni della rete idrica in via Roma e piazza Sardegna, oltre alla riparazione del collettore fognario in via Concordia. Tra gli altri interventi si segnalano il montaggio di una nuova saracinesca di linea dentro il pozzetto di via Almirante e uno scavo saggio in via Caltanissetta. L’attività di espurgo ha riguardato via Gandhi, via Costa, via Bufalino e via Pertini 28. A Canicattì completato intervento di riparazione della rete idrica in via Bellini.

A Casteltermini sono stati portati a termine un intervento di riparazione della rete idrica in via Santa Elisabetta e la riparazione del collettore fognario in via De Gasperi. A Cattolica Eraclea l’attività si è concentrata sulla riparazione della rete idrica con interventi in via Sant’Antonio Abate, via Guttuso 6, via Prof. Leonardi all’incrocio con piazza Umberto, via Agrigento 107 e via Oreto 174. A Castrofilippo eseguiti interventi di riparazione della rete idrica in piazza Savatteri e in contrada Castellazzo.

Nel Comune di Favara sono stati realizzati un nuovo allacciamento idrico in piazza Don Giustino e un intervento di rialzo del chiusino fognario in vicolo Teramo. A Licata è stata effettuata la riparazione della rete idrica sulla SP 38, mentre l’attività di espurgo ha riguardato corso Italia 175, via Pisano 39, via Piano Cannelle, via Monfalcone 19, Villaggio dei Fiori e corso Brasile 74. Nel Comune di Naro sono stati eseguiti interventi di riparazione della rete idrica in via Messina e via XXIV Maggio, oltre alla riparazione del collettore fognario in via Messina.

A Porto Empedocle effettuata la riparazione della rete idrica in via Spinola e del collettore fognario in via Barriera, oltre a uno scavo saggio in via delle Albicocche e attività di ripristino di interventi precedentemente eseguiti. Intensa anche qui l’attività di espurgo che ha interessato Lido Azzurro, piazza Aristotele 29, via Mazzini 7, via dello Sport 76, via dei Fiori, via Aldo Moro, via Togliatti, via Francesco Crispi e via Baracca.

A Racalmuto interventi di riparazione della rete idrica in via Verdi, via Leonardo Sciascia, via Archimede, via Macaluso e via Regina Margherita. A Raffadali sono stati eseguiti interventi di riparazione della rete idrica in via Curiel 4 e via Libertà, oltre a due interventi di ripristino del cedimento della rete fognaria in contrada Babalucia. A Ravanusa è stata effettuata la riparazione del collettore fognario in via Aldo Moro, mentre l’attività di espurgo ha riguardato via Torino e via Cacciatore 3.

A Ribera sono stati effettuati due interventi di riparazione della rete idrica in viale degli Appennini, in via Oliveto 10 e via Termine 130. Sono stati inoltre riparati i collettori fognari in via Navarro 34 e via Dante, mentre l’attività di espurgo ha riguardato via Brodolini, via Rosolino Pilo 1 e via Mulini a Vento 8. Nel Comune di San Giovanni Gemini sono stati eseguiti interventi di riparazione della rete idrica in via Sant’Agostino e via La Spezia. A Santa Elisabetta è stato effettuato un intervento di riparazione della rete idrica in via Sant’Angelo.

A Sciacca è stato eseguito un importante intervento di sostituzione della condotta idrica principale in via Amendola angolo via Dante, oltre a uno scavo saggio presso la banchina “San Paolo”. L’attività di espurgo ha interessato via Campania 13, via De Gasperi 67, via Cappuccini con due interventi, via Brigadiere Nastasi 40 e la banchina “San Paolo”. Nel Comune di Siculiana è stato eseguito un intervento di riparazione della rete idrica in via Scalia.