Ancora incendi in Sicilia, brucia anche l’agrigentino

Sono 17 gli incendi divampati in Sicilia da questa mattina che stanno vedendo impegnati i forestali, vigili del fuoco e i volontari della protezione civile. Le provincie più colpite sono quella di Caltanissetta con 6 incendi, a Palermo con 4 , poi Agrigento con 3, Messina con due e Trapani con 1.

Nel nisseno le fiamme sono divampate a Butera, in contrada Diga Comunelli, nel capoluogo in contrada Pietro Leone e piana dei Meloni, a Gela in contrada Valle D’Ambra, a Sutera in contrada Serra Scarcella, a Mazzarino in contrada Diga Disueri. Incendi anche nel palermitano a Monreale in contrada Miccini, a Caccamo in contrada Manche, a Godrano in contrada Biveri, ad Alia in contrada Tre Denari. Nell’agrigentino i roghi sono divampati in contrada Santa Lucia nel capoluogo, a Calamonaci in contrada Gulfa, Naro in contrada Diga San Giovanni, nel messinese a San Fratello in contrada Crocetta, a Tripi in contrada Casale, e infine nel trapanese a Castellammare del Golfo in contrada Dagala Secca.

La protezione civile regionale ha emesso un allerta rossa per incendio per domani per le province di Trapani, Palermo, Messina, Catania. Arancione per il resto delle province dell’isola. Domani in alcune zone dell’isola sono previsti oltre 35 gradi