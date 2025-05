Si è messo in salvo poco prima che la vettura prendesse fuoco un automobilista di Misilmeri, che ha abbandonato il mezzo appena ha visto uscire fumo. Poco dopo le fiamme hanno avvolto l’auto. I vigili del fuoco sono intervenuti in via Giusto Bonanno a piano Stoppa. Il rogo è stato causato probabilmente da un guasto elettrico o dalla perdita di carburante