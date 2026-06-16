Palermo

Autoarticolato in fiamme sulla Palermo-Catania: illeso autista

L'autostrada è stata riaperta ad una sola corsia. 

Pubblicato 24 minuti fa
Da Redazione

Un incendio a un autoarticolato ha provocato la chiusura di un tratto dell’autostrada A19 Palermo-Catania, tra Villabate e Bagheria, in direzione del capoluogo etneo. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno domato le fiamme. L’incendio è ora sotto controllo e si sta rimuovendo l’autoarticolato, che trasportava batterie esauste. L’autostrada è stata riaperta ad una sola corsia. 

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