Beni confiscati alla mafia, la Fillea Cgil Agrigento incontra i lavoratori delle imprese

In vista dell’incontro in Prefettura del 31 luglio finalizzato all’apertura di un tavolo provinciale permanente che monitori l’andamento delle aziende sequestrate e confiscate alla Mafia, la Fillea CGIL di Agrigento, accompagnata dal segretario regionale Fillea CGIL Sicilia, Salvatore Carnevale e da Franco Cascone, responsabile del dipartimento impianti fissi della Fillea CGIL Sicilia, ha tenuto delle assemblee nelle aziende Inerti Srl e Calcestruzzi Belice, aziende simbolo della battaglia permanente alla criminalità organizzata attraverso le leggi sul sequestro e la confisca.

“Con i lavoratori abbiamo condiviso il grande bagaglio di aspettative e attenzione che orbita intorno a questa conquista sociale ed economica e abbiamo ascoltato le loro sensazioni rispetto a questa fase di presunta stabilità produttiva e le attese rispetto al tavolo prefettizio del 31 luglio. Il riconoscimento alla condivisione di questa battaglia storica della Fillea CGIL ci carica ancora più di responsabilità, ci inorgoglisce e ci sprona ancora di più a fare bene – ha detto il Segretario Generale della Fillea CGIL di Agrigento, Francesco Cosca – Il territorio e quindi i lavoratori hanno bisogno di serenità e continuità lavorativa per questo ringraziamo il Prefetto per la nascita di questo tavolo. Un tema così particolare ha bisogno di essere trattato in maniera collettiva e noi faremo tutto quello che il nostro ruolo ci obbliga a fare.”

“Varcare quei cancelli riempie sempre di grande emozione per il profumo di storia che si respira: una storia collettiva di battaglie sindacali, tenuta sociale e legalità. Faremo il possibile per tenere sempre altissima l’attenzione e ci siamo già dati appuntamento con i lavoratori nelle prossime settimane perché costantemente va restituito, a tutti, il valore inestimabile di questa storia grandissima – questo il messaggio restituito da Carnevale e Cascone ai lavoratori”.