Cadavere tra gli scogli a Lampedusa, in corso operazione recupero del corpo

Riprendono a Lampedusa le operazione per il recupero del cadavere della migrante che è stato avvistato nel pomeriggio di ieri a Punta Alaimo, zona Capo Grecale, dove sorge il faro di Lampedusa. Né la motovedetta della Guardia costiera, né i vigili del fuoco sono riusciti ad avvicinarsi al corpo che è in una piccola insenatura. A Punta Alaimo, per tutta la notte, è rimasto un presidio fisso di vigili del fuoco che con un grosso faro hanno illuminato il tratto di costa.