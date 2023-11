Caltanissetta, attivisti bloccano bus con migranti: scattano 17 denunce

Bloccarono il pullman della polizia che stava trasferendo alcuni migranti trattenuti al Cpr di Pian del Lago a Caltanissetta per il rimpatrio e ora sono stati denunciati. Si tratta di 17 attivisti che dovranno rispondere di interruzione di pubblico servizio, resistenza a pubblico ufficiale, travisamento e manifestazione non autorizzata. L’episodio martedì mattina, lungo la strada provinciale 5, alla periferia di Caltanissetta e due dei 17, dopo il blocco stradale, si sono incatenati sotto al pullman. Sul posto sono intervenute le Volanti, la Digos e la squadra mobile che hanno bloccato i manifestanti portandoli in questura. Il pullman con i migranti ha quindi ripreso la marcia. I 17 attivisti sono stati identificati: 12 sono di nazionalità italiana e cinque straniera, per 15 denunciati non residenti a Caltanissetta, il questore ha emesso anche il foglio di via obbligatorio con divieto di far ritorno nel capoluogo nisseno per tre anni. Nei confronti dei due residenti a Caltanissetta, invece, è scattato l’avviso orale a cambiare condotta