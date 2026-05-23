Agrigento

Cartoni in fiamme davanti farmacia ad Agrigento, “bravata” o avvertimento? 

Al via le indagini dei carabinieri per capire se il gesto sia da inquadrare in una “bravata” di qualche vandalo o di un atto più mirato e spiacevole

Pubblicato 1 ora fa
Da Redazione

Fiamme nei pressi di una farmacia in via Regione Siciliana, nel quartiere del Quadrivio Spinasanta ad Agrigento. Ignoti hanno appiccato un rogo ad un cumulo di cartoni nelle adiacenze dell’attività commerciale approfittando del buio della notte e della strada quasi deserta. Provvidenziale l’intervento di alcuni residenti che, notando il rogo, hanno spento l’incendio evitando conseguenze peggiori.

L’episodio è stato denunciato ai carabinieri della stazione di Montaperto. Bisognerà adesso attendere le indagini dei militari dell’Arma per capire se il gesto sia da inquadrare in una “bravata” di qualche vandalo o di un atto più mirato e spiacevole. Al vaglio degli investigatori le immagini delle telecamere che insistono nella zona. 

Leggi anche

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Grandangolo Settimanale N.18/2026 · Edizione digitale
Ultima uscita
Vai all'edicola digitale
N.18/2026
Pagina 1 di 13
Hai già acquistato questo numero? Inserisci il codice di accesso:

Ultime Notizie

Apertura

La strage di Capaci 34 anni dopo, la Sicilia e i siciliani non dimenticano 
Apertura

Cade dalle scale durante dei lavori, operaio agrigentino in prognosi riservata 
Agrigento

Cartoni in fiamme davanti farmacia ad Agrigento, “bravata” o avvertimento? 
Apertura

Silenzio, si vota!
Apertura

Mafia Villaseta e Porto Empedocle, il Pm: “Sbalorditivo arsenale nelle mani delle cosche”
banner italpress istituzionale banner italpress tv