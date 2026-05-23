Cartoni in fiamme davanti farmacia ad Agrigento, “bravata” o avvertimento? 

Fiamme nei pressi di una farmacia in via Regione Siciliana, nel quartiere del Quadrivio Spinasanta ad Agrigento. Ignoti hanno appiccato un rogo ad un cumulo di cartoni nelle adiacenze dell’attività commerciale approfittando del buio della notte e della strada quasi deserta. Provvidenziale l’intervento di alcuni residenti che, notando il rogo, hanno spento l’incendio evitando conseguenze peggiori.

L’episodio è stato denunciato ai carabinieri della stazione di Montaperto. Bisognerà adesso attendere le indagini dei militari dell’Arma per capire se il gesto sia da inquadrare in una “bravata” di qualche vandalo o di un atto più mirato e spiacevole. Al vaglio degli investigatori le immagini delle telecamere che insistono nella zona.