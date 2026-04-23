Apertura

Colpi di pistola contro il portone di un condominio a Canicattì 

Diversi colpi di pistola di grosso calibro sono stati esplosi contro il portone di un condominio in via Cristoforo Colombo

Pubblicato 24 minuti fa
Da Redazione

Diversi colpi di pistola di grosso calibro sono stati esplosi contro il portone di un condominio in via Cristoforo Colombo, a Canicattì. Il fatto è avvenuto nelle scorse sere. Gli appartamenti dello stabile sono tutti abitati.

Non è chiaro se si sia tratto di un avvertimento contro uno dei residenti o se dietro c’è dell’altro. Uno dei proprietari, dopo aver sentito gli spari, ha lanciato l’allarme. Sul posto sono intervenuti polizia e carabinieri che hanno avviato le indagini. La procura di Agrigento ha aperto un’inchiesta. 

Leggi anche

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Grandangolo Settimanale N.14/2026 · Edizione digitale
Ultima uscita
Vai all'edicola digitale
N.14/2026
Pagina 1 di 17
Hai già acquistato questo numero? Inserisci il codice di accesso:

Ultime Notizie

Apertura

Colpi di pistola contro il portone di un condominio a Canicattì 
Apertura

I ladri gli “ripuliscono” casa mentre è a cena fuori, rubati soldi e gioielli 
Apertura

Provoca incidente in cui rimane ferito minorenne e scappa, denunciato licatese
di Irene Milisenda

Favara e Pavia unite nel dolore, la fiaccolata in memoria di Gabriele Vaccaro (VIDEO)
di Gioacchino Schicchi

Amministrative 2026, il centrodestra potrebbe avere un terzo candidato: è Lillo Sodano
banner italpress istituzionale banner italpress tv