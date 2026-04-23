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Colpi di pistola contro il portone di un condominio a Canicattì
Diversi colpi di pistola di grosso calibro sono stati esplosi contro il portone di un condominio in via Cristoforo Colombo
Diversi colpi di pistola di grosso calibro sono stati esplosi contro il portone di un condominio in via Cristoforo Colombo, a Canicattì. Il fatto è avvenuto nelle scorse sere. Gli appartamenti dello stabile sono tutti abitati.
Non è chiaro se si sia tratto di un avvertimento contro uno dei residenti o se dietro c’è dell’altro. Uno dei proprietari, dopo aver sentito gli spari, ha lanciato l’allarme. Sul posto sono intervenuti polizia e carabinieri che hanno avviato le indagini. La procura di Agrigento ha aperto un’inchiesta.
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Redazione
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