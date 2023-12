Danneggiato il prato della Torre Carlo V, l’amministrazione: “segno di inciviltà”

Danneggiato il prato ai piedi della Torre Carlo V di Porto Empedocle. “Un chiaro segno di inciviltà come quello di andare in moto sul verde pubblico che ha determinato evidenti solchi sul prato verde. Per mantenere decorosa ed accogliente la nostra città non basta soltanto il nostro impegno ma è necessario il contributo di tutti i cittadini, solo così possiamo ambire ad un vero e tangibile salto di qualità per la collettività. Se per primi noi cittadini non amiamo e preserviamo la nostra città, chi lo farà? Ognuno di noi è custode del suo angolo di mondo”, questa la nota dell’amministrazione comunale di Porto Empedocle.