Discarica abusiva in via Sirio, la denuncia del Codacons

Discarica abusiva e inquinante situata in Via Sirio, accanto all’ingresso posteriore del mercato all’ingrosso di frutta e verdura al Villaggio Mosè. Il Codacons per mezzo del Responsabile Regionale del Dipartimento Trasparenza Enti Locali, Giuseppe Di Rosa, ha presentato un esposto formale alle autorità competenti riguardante una grave situazione igienico-sanitaria. “Le immagini che abbiamo mostrato anche in diretta su Facebook, si evince chiaramente lo stato di degrado e pericolo rappresentato dalla discarica. La situazione richiede un intervento tempestivo da parte delle autorità per ripristinare la legalità e garantire la sicurezza e la salute pubblica”, dichiara nella nota Di Rosa.