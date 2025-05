Elezioni, urne aperte a Realmonte: si vota oggi e domani

Sono aperte dalle 7 i seggi nei nove Comuni siciliani – attualmente commissariati – chiamati al voto. Le urne si chiuderanno alle 23 e riapriranno domani dalle 7 alle 15. Gli elettori interessati sono 55.608.

Si vota a Realmonte (Agrigento), Montemaggiore Belsito e Prizzi (Palermo), Solarino (Siracusa), Favignana (Trapani), Castiglione di Sicilia, Raddusa e Ramacca (Catania), in quest’ultimo i seggi saranno assegnati con il sistema proporzionale, poiché gli abitanti sono più di 15 mila, in tutti gli altri si voterà con il maggioritario. L’eventuale ballottaggio è fissato per domenica 8 giugno, sempre dalle 7 alle 23 e lunedì 9 giugno dalle 7 alle 15, in coincidenza con la tornata referendaria.

A Realmonte corsa a tre per la poltrona da primo cittadino: Sabrina Lattuca, Alessandro Mallia e Leonardo Aucello. Gli elettori nella città della Scala dei turchi sono 5.410. Alle ore 12 hanno votato 524 elettori il 9,69%, secondo quanto riportato nel report affluenza dall’Assessorato Regionale delle Autonomie Localie della Funzione Pubblica. Prossimo bollettino alle ore 19.00.