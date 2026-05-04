Favara, giovane minacciato consegna 20 euro

Avrebbe consegnato 20 euro (e non rapinato, ndr), per un presunto debito maturato in precedenza, poiché minacciato di morte. Il protagonista di questo spiacevole episodio è un diciannovenne immigrato residente a Favara. Il giovane, che però non ha presentato denuncia, ha raccontato di essere stato avvicinato da un altro immigrato – ospite di una comunità – che lo avrebbe minacciato se non avesse consegnato i soldi per ripianare un debito.