Favara

Favara, giovane minacciato consegna 20 euro

Avrebbe consegnato 20 euro, per un presunto debito maturato in precedenza, poiché minacciato di morte

Pubblicato 18 ore fa
Da Redazione

Avrebbe consegnato 20 euro (e non rapinato, ndr), per un presunto debito maturato in precedenza, poiché minacciato di morte. Il protagonista di questo spiacevole episodio è un diciannovenne immigrato residente a Favara. Il giovane, che però non ha presentato denuncia, ha raccontato di essere stato avvicinato da un altro immigrato  – ospite di una comunità – che lo avrebbe minacciato se non avesse consegnato i soldi per ripianare un debito.

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