Getta crack dalla finestra di casa: arrestato

Aveva cercato di disfarsi del crack che aveva in casa gettandolo dalla finestra ma non è bastato per evitargli l’arresto. Gli agenti della Squadra Mobile della Questura di Trapani hanno arrestato un uomo di 28 anni già agli arresti domiciliari per reati di droga. Durante una perquisizione domiciliare, gli agenti hanno trovato in casa un bilancino di precisione, materiale per il confezionamento delle dosi, appunti con indicazione dei clienti e oltre 3.000 euro in contanti. Recuperata anche la busta con oltre 200 grammi di crack che l’uomo aveva gettata dalla finestra. Nel lastrico solare sovrastante l’appartamento, di pertinenza dell’intero stabile, i poliziotti, con l’ausilio di unità cinofile, hanno poi rinvenuto oltre un chilogrammo di marijuana, circa quattro chilogrammi di hashish, una riproduzione di pistola modificata in arma comune da sparo munita di silenziatore e diverso materiale destinato alla trasformazione della cocaina in crack.