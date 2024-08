I diversi tipi di lotterie online e la loro popolarità tra i giocatori italiani

In mezzo a tutto quello che succede nel mondo e in Italia, con notizie che a volte non vorremmo sentire, oggi parleremo di un tema più leggero: le lotterie online.

Questo metodo di gioco è sempre più diffuso nel nostro Paese e si caratterizza per la possibilità di partecipare alle estrazioni del lotto, oppure ai numeri della tombola, tramite uno schermo. Insomma, non è niente di diverso dai classici giochi che si fanno nelle feste di paese.

E quali sono, dunque, i diversi tipi di lotterie online in Italia? In questo articolo vediamo quelli più diffusi e più popolari tra i giocatori italiani.

Le lotterie istantanee

Le lotterie istantanee comprendono quelle lotterie che pagano subito, qualora il giocatore sia abbastanza fortunato da riuscire a ottenere un risultato vincente.

In questa categoria rientrano, tra gli altri, i “Gratta e Vinci”, i celebri bigliettoni da grattare che nascondono sotto la superficie simboli, premi e ricompense. Ogni Gratta e Vinci segue le proprie regole particolari, ma il meccanismo di base è sempre lo stesso: ottieni una combinazione vincente tra quelle mostrate e vai direttamente a riscuotere il premio.

Per le lotterie istantanee online funziona allo stesso modo. Le vincite vengono solitamente accreditate direttamente sul conto di gioco, ma per quantità di denaro elevate bisognerà comunque recarsi a Roma e riscuotere l’importo secondo le modalità previste dalla legge.

Secondo i dati raccolti nel 2022, le giocate online ai Gratta e Vinci sono state 49 milioni. In attesa di ulteriori dati, sappiamo che l’anno 2023 ha visto una forte crescita del settore.

Il gioco del Lotto

La seconda grande categorie comprende il gioco del Lotto, una lotteria estremamente famosa in Italia. Tutti conoscono questo gioco, anche se le regole non sono ben chiare a tutti.

Come spiegato dal sito dedicato all’argomento www.askgamblers.com/it/giochi-da-casino/lotto-online, bisogna selezionare dei numeri dalla ruota disponibile. La verità è che ci sono diverse ruote: una nazionale e altre dislocate in varie città d’Italia. Troviamo, per esempio, la ruota di Bari, Cagliari, Milano, Torino, Firenze, Genova, Napoli, Palermo, Venezia e Roma.

I sorteggi del Lotto classico si svolgono il martedì, il giovedì e il sabato. Il Lotto online consente di seguire in tempo reale l’estrazione di tutte le ruote, in tutti gli angoli d’Italia. E sempre online, esistono numerose varianti del Lotto, come per esempio il 10eLotto, il Superenalotto e il MillionDay, che offrono premi variegati, combinazioni uniche e molto altro ancora.

Un altro esempio che vale la pena citare è l’Eurojackpot, un’estrazione con un montepremi condiviso tra i 18 Paesi dell’Unione Europea che partecipano a questa iniziativa. La cifra supera diversi milioni di euro, proprio perché il montepremi finale viene accumulato tra i Paesi dell’UE, ivi compresa l’Italia.

I dati riguardanti la diffusione del gioco del Lotto online (e di altre varianti di lotterie simili) risultano essere quantomeno interessanti da valutare: il fenomeno risulta in calo, ma con i giocatori che spendono di più. I dati provengono dal rapporto Eurispes 2023, che analizza anche le modalità con cui i cittadini italiani risparmiano e spendono, oltre che studiare i punti critici dove le famiglie spendono la maggior parte del proprio denaro (come le bollette, i canoni di affitto, e altro ancora).

Insomma, il Lotto online (ma anche quello presso i punti vendita fisici) risulta essere ancora diffuso tra i giocatori italiani, ma la crescita sembra essersi fermata al momento (ferma al 4,2% di tutti i giocatori). Guarderemo all’evoluzione del fenomeno per individuare se ci sarà una ripresa del settore.

Le lotterie nazionali

Le lotterie nazionali sono quelle le cui estrazioni riguardano l’intera penisola italiana. Bisogna precisare che, tra queste, rientrano comunque i giochi del Lotto e i Gratta e Vinci, dato che sono giochi “di Stato” rilasciati su concessione dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM). Anche gli operatori online devono necessariamente disporre di questa autorizzazione per offrire sul territorio dei giochi di lotterie.

Oltre ai giochi di cui abbiamo già parlato, possiamo individuare anche altre iniziative, di cui alcune sono più conosciute di altre che risultano meno diffuse.

Citiamo, per esempio, la Lotteria di Capodanno, che è meglio conosciuta con il nome di “Lotteria Italia”. Tutti conoscono un luogo, sia esso una tabaccheria o una lavanderia di paese, che offre dei biglietti per partecipare alla lotteria più famosa su scala nazionale. Per consultare le vincite, si può fare anche online: basterà avere l’app dedicata sul proprio smartphone per accedere ai risultati in tempo reale.

La Lotteria Italia offre premi molto elevati, con alcuni biglietti vinti con un montepremi di 5 milioni di euro. Tuttavia, la maggior parte dei premi si aggira attorno ai 20.000€, una somma comunque elevata che può rappresentare una grande vincita per molte persone.

Alcune conclusioni riassuntive

Riassumiamo alcuni punti importanti di questa guida veloce ma completa riguardo alle lotterie online. Abbiamo potuto osservare che una fetta sempre maggiore di giocatori italiani sta passando a supporti di gioco online. Se diamo un’occhiata al rapporto Eurispes 2023, osserviamo che numerosi individui scelgono di giocare sia pressi i punti fisici, sia online attraverso i siti dei rivenditori autorizzati dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli dello Stato italiano.

Tra le categorie di giochi che riscontriamo maggiormente nel panorama delle lotterie online, i Gratta e Vinci dominano indiscussi, con una percentuale che supera il 50% delle puntate posizionate a favore di queste attività. Tanto per fare un paragone, i Gratta e Vinci competono direttamente con le slot machine, che sono tra i giochi d’azzardo più diffusi nel nostro Paese.

Dopo i Gratta e Vinci, il Lotto e gli altri circuiti delle lotterie nazionali raccolgono comunque un elevato livello di partecipazione. Di fatti, rappresentano una delle attività di svago più ricercate dagli italiani. Tuttavia, la loro crescita online è attualmente ferma, in attesa di un ulteriore slancio o di una discesa. Dobbiamo attendere più dati a seguito di ulteriori indagini, prima di poter procedere con delle riflessioni aggiuntive che ci possono dare maggiore chiarezza sul tema.