Il noleggio di auto usate online è una scelta intelligente? Vantaggi e svantaggi

Il noleggio di un’auto usata online è una delle pratiche più comuni e che ha registrato un trend positivo negli ultimi tempi. Non solo da parte di aziende, ma che anche privati che hanno voluto rinunciare all’acquisto di un veicolo proprio, sfruttando una locazione nel lungo periodo.

In questo articolo cercheremo di analizzare in modo obiettivo tutti i vantaggi e gli svantaggi se decidi di noleggiare un veicolo usato.

Noleggiare un’auto usata online: conviene?

Il noleggio di un’auto usata – oramai anche tramite l’online – prevede il pagamento di un canone mensile, in cui oltre al mezzo stesso, sono inclusi altri servizi che di norma andrebbero pagati separatamente. Prima di elencarli uno ad uno, cerchiamo di far chiarezza sulle vetture usate e locate da una società di autonoleggio.

Rispetto a comprare un’auto usata da un privato, il noleggio a lungo termine presso una società specializzata, ti dà delle garanzie aggiuntive. Le società di autonoleggio si occupano di gestire a 360 gradi la revisione e la manutenzione straordinaria della loro flotta.

Questo significa che ci permettono di risparmiare soldi (rispetto ad una vettura nuova), pur non rinunciando alla qualità del mezzo: sempre revisionato, nessun problema tecnico, e in caso di qualsiasi problema (di natura meccanica ad esempio), c’è sempre l’assistenza pronta a supportarti in qualsiasi momento e luogo in cui ti trova.

Le auto usate – ad esempio della società Finrent – vengono definite “come nuove”, perché il loro tempo d’uso equivale ad un periodo compreso tra i 18 e massimo i 30 mesi, con manutenzioni sempre in regola e pochissimi chilometri.

Tuttavia, per accertarsi delle condizioni veritiere del mezzo usato che si vuol locare, suggeriamo di chiedere tutti i dettagli alla società a cui ti rivolgi.

I vantaggi del noleggio di un’auto usata

Il noleggio a lungo termine di un’auto usata gode degli stessi principi del canone di locazione all inclusive di una vettura più nuova. Il conduttore (azienda o privato che sia), godrà dei servizi già inclusi nella rata mensile:

Copertura assicurativa: un grande risparmio sulla RCA, che soprattutto per i neopatentati è una spesa non indifferente. Nel canone viene inclusa con un massimale specifico, che ti invitiamo a consultare. Manutenzione: sia la revisione ordinaria che quella straordinaria, è inclusa nella rata. Ciò significa che in caso di imprevisti, puoi sempre contare su qualcuno pur non avendo timore dei costi imprevisti che potrebbero addebitarti. IPT: l’acronimo sta per Imposta Provinciale di Trascrizione. È una tassa simile al bollo, che viene calcolata su base provinciale e in base ai Kilowatt del mezzo. Assistenza stradale: in caso di auto in panne o per un guasto improvviso, ti basterà contattare (sempre incluso nella rata), un numero dedicato che ti manderà un soccorso stradale. Devi consultare nel contratto, se è previsto anche se ti trovassi fuori dall’Italia. Libertà dalla burocrazia italiana: tuttele pratiche (senza alcun costo aggiuntivo alla rata mensile), vengono gestite dalla società di autonoleggio. In questo modo sarai svincolato da pensieri relativi alle scadenze, con conseguenti possibilità di ricevere delle sanzioni.

Come puoi notare i pro di locazione anche di un mezzo usato sono molti. È chiaro che la scelta finale ricadrà esclusivamente su di te, confrontando le varie soluzioni a tua disposizione. Sicuramente, se vuoi avere un’auto sempre “usata ma garantita”, e se la utilizzi parecchio, il noleggio a lungo termine potrebbe essere molto conveniente.

Gli svantaggi del noleggio di un’auto usata

Un’auto usata potrebbe comportare degli svantaggi per i fanatici del nuovo. Nonostante la società di autonoleggio garantiscano le ottime condizioni del mezzo, esso in precedenza, è pur sempre stato utilizzato da qualcun’altro, dunque non è esclusa la possibilità di un eventuale guasto tecnico.

Tuttavia, come abbiamo detto, in caso di malfunzionamenti l’assistenza è inclusa nella rata. Dunque l’unica rogna potrebbe essere legata all’attesa di riparazione.

Un limite per qualcuno, potrebbe essere quello dei chilometri. Nel noleggio raramente viene data la possibilità di usufruire di km illimitati, perché sostanzialmente tale opzione diventerebbe sconveniente per l’azienda locataria.

Una soluzione per questo problema potrebbe essere quello di rivolgersi ad un servizio di noleggio a lungo termine con km illimitati. Non è un servizio che viene sempre offerto, ma non è nemmeno impossibile da trovare.

Anche la scelta degli accessori (per gli automobilisti più maniacali) è limitata alle condizioni della società di autonoleggio. Il conduttore non avrà possibilità di scegliere accessori e pneumatici di suo gradimento, ma dovrà sottostare alle direttive dell’azienda locatrice. L’unica differenza tra noleggio a lungo termine tra privati e azienda, sta nel fatto che i primi, non possono godere dei benefici fiscali (nessuna detrazione e né deducibilità). Le imprese chiaramente, potranno usufruirne riducendo le imposte da versare all’erario, aumentando di fatto l’utile.