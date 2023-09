In casa con cocaina e 15 mila euro in contanti, arrestato

La polizia ha arrestato per spaccio di sostanze stupefacenti un 27enne di Bagheria (Palermo) che in casa aveva 120 grammi di cocaina e 15 mila euro in contanti, sequestrati perché ritenuti provento della vendita della droga. Trovati anche dei proiettili e l’uomo è stato denunciato per detenzione illecita di munizionamento.

Il 27enne in passato è stato condannato dalla Corte d’appello a sette ani di reclusione per analoghi reati. Le indagini sono state condotte dagli agenti del commissariato Brancaccio.

Il gip ha convalidato l’arresto e disposto per lui i domiciliari.