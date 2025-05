Infermiere aggredito a Sciacca, la Cisl: “situazione non più tollerabile”

La Segretaria Generale della Cisl Agrigento Caltanissetta Enna, Carmela Petralia, e il Segretario Generale della FP Cisl Agrigento Caltanissetta Enna, Salvatore Parello, esprimono solidarietà all’infermiere in servizio presso il pronto soccorso dell’ospedale “Giovanni Paolo II” di Sciacca, vittima di un’aggressione da parte di un paziente.

“Non si tratta solo di un atto di violenza fisica – dichiarano Petralia e Parello – ma il simbolo di un’emergenza che da troppo tempo denunciamo: quella della sicurezza nei luoghi di lavoro, in particolare nel settore sanitario, dove medici, infermieri e operatori ogni giorno si prendono cura della salute pubblica in condizioni spesso difficili e senza le adeguate tutele. Non è più tollerabile – proseguono – che chi svolge una funzione pubblica essenziale sia esposto quotidianamente a rischi di aggressione. Siamo molto preoccupati del clima di esasperazione e di violenza che si registra ormai da tempo, non solo all’interno delle strutture sanitarie, ma in generale in tutti i luoghi di lavoro e anche nella società. Un campanello d’allarme che non va sottovalutato ma va nell’immediato contenuto”.

“Come sindacato – concludono – chiediamo che vengano immediatamente adottate tutte le misure necessarie per garantire ambienti di lavoro sicuri, a partire dal rafforzamento dei presidi di vigilanza e dall’applicazione piena della normativa nazionale sulla prevenzione delle aggressioni nei luoghi di cura”.