Appalti e tangenti, indagato l’onorevole Di Mauro: è lui “Mister X” 

Ad Agrigento negli ultimi giorni non si è parlato di altro e la domanda ricorrente è stata una soltanto: chi è “mister X”? (termine lanciato da Grandangolo che ha raccontato in esclusiva l’inchiesta). Oggi – ancora in assoluta esclusiva – siamo in grado di rivelare l’identità del famoso “omissis”, il cui nome è stato cautamente tenuto in segreto per evidenti ragioni investigative.

Roberto Di Mauro, deputato regionale dell’Mpa e fino a qualche settimana fa assessore regionale all’Energia, è indagato nell’inchiesta della procura di Agrigento che ipotizza un giro di tangenti e appalti pilotati. Le ipotesi di reato contestate all’onorevole sono associazione a delinquere ma anche turbata libertà degli incanti e frode nelle pubbliche forniture. Questi ultimi due reati sono contestati in concorso – con il suo segretario particolare Giovanni Campagna, l’imprenditore e sindaco di Maletto Giuseppe Capizzi e l’architetto ed ex dirigente dell’ufficio tecnico di Licata Sebastiano Alesci – per l’appalto di oltre 37 milioni di euro relativo al rifacimento della rete idrica di Agrigento.

La procura di Agrigento – con il procuratore capo Giovanni Di Leo ed il sostituto Rita Barbieri – scopre le carte e preme sull’acceleratore disponendo accertamenti tecnici irripetibili su tutti i dispositivi e i supporti informatici sequestrati agli indagati nel corso del blitz della Squadra mobile culminato lo scorso 14 maggio con l’arresto di cinque persone. Nella giornata di domani verrà affidato l’incarico a due periti che si occuperanno di estrapolare i dati dai dispositivi ritenuti – evidentemente – un punto di svolta nelle indagini.

TUTTI GLI INDAGATI

Roberto Di Mauro, 69 anni, di Agrigento; Maurizio Giuseppe Falzone, 63 anni, di Licata, dirigente del settore lavori pubblici del Libero Consorzio di Trapani; Federica Caramazza, 36 anni, di Favara; Diego “Dino” Caramazza, 44 anni, di Favara; Rosaria Bentivegna, 67 anni, avvocato di Catania; Antonio Belpasso, 38 anni, di Catania; Sebastiano Alesci, 67 anni, dirigente dell’Ufficio tecnico comunale di Licata; Carmela Moscato, 65 anni, di Favara; Luigi Sutera Sardo, 68 anni, ex consigliere provinciale ed ex assessore del comune di Favara; Alessandro Vetro, 45 anni, di Favara; Alessandro D’Amore, 56 anni, di Matino provincia di Lecce; Vittorio Giarratana, 52 anni, di Ravanusa, dirigente del settore lavori pubblici del comune di Valguarnera; Giovanni Campagna, 46 anni, di Ravanusa, segretario particolare dell’ex assessore regionale Roberto Di Mauro; Giuseppe Capizzi, 38 anni, imprenditore e sindaco di Maletto.