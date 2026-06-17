Ladri “visitano” un bar a Licata, portati via 650 euro e due cellulari 

Ladri in azione a Licata. Ignoti malviventi hanno preso di mira il bar “Il bacio” in corso Serrovira. Dopo aver forzato l’ingresso, infatti, sono riusciti ad intrufolarsi all’interno dell’esercizio commerciale e rubare 650 euro – tra banconote e monete – custoditi nel registratore di cassa e due cellulari. Poi la fuga.

A fare la scoperta è stato il titolare dell’attività, un quarantottenne del posto. All’uomo non è rimasto altro che denunciare il furto alle forze dell’ordine. Al via le indagini dei carabinieri della Radiomobile. Al vaglio degli investigatori l’eventuale presenza di telecamere nella zona che potrebbero aver ripreso l’azione dei ladri.